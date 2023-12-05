دفن جثة شاب عثر عليه متوفيا داخل شقته ببولاق الدكرور

صرحت جهات التحقيق بالجيزة، بدفن جثة شاب عثر عليه ميتا داخل شقته بمنطقة بولاق الدكرور، عقب مناظرة الجثة وإجراء الكشف الظاهري عليها وبيان سبب الوفاة، كما كلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

وتبين من خلال التحريات أن الشاب المتوفي"محمد.ح"، أنه كان يرتدي ملابسه كاملة، ولا توجد بعثرة في محتويات الشقة داله على وجود شبهة جنائية، كما أن المجني عليه كان يمر بأزمة نفسية قبل أيام من وقوع الحادث.

وأفاد تقرير مفتش الصحة بفحص جثمان الشاب المتوفي، عدم وجود آثار ظاهرة على الجسد ويرجح أن يكون تناول مادة أدت لوفاته.

كانت مباحث الجيزة تلقت، إخطارا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب داخل مسكنه في ظروف غامضة.

وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، بفحص البلاغ والوقوف على ملابسات الواقعة تنسيقًا مع قطاع الأمن العام وفرقة الغرب.

وتبين أن الجثة لشخص يدعى "محمد. ح" يرتدي ملابسه كاملة ولا توجد به إصابات ظاهرية وعدم وجود بعثرة في محتويات مسكنها، أودعت الشرطة الجثمان ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بالدفن.