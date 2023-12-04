سوق البحر الأحمر يجمع صناع الأفلام بالمنتجين

يواصل سوق مهرجان البحر الأحمر فعالياته، ضمن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر، حيث يعد السوق نقطة تلاقٍ لِصنّاع الأفلام، ومنصة تجمع صناع الأفلام الصاعدين بشركات الإنتاج والتوزيع العالمية.

وعقد برنامج "360" التابع لسوق البحر الأحمر؛ ندوتين قدمت رؤى فريدة حول واقع التلفزيون وأهمية تكنولوجيا البلوك شين في صناعة السينما، وتضمنت هذه الندوات عناوين: "في خاتمة عصر التلفزيون: عدد المسلسلات قليل أم وفير؟" وذلك بحضور نخبة من المهتمين بصناعة المسلسلات والأفلام، وندوة "هل لا تزال تكنولوجيا البلوك شين فرصة لصناعة السينما؟" التي سلطت الضوء على رفع مستوى الإدراك حول تكنولوجيا البلوك شين وفهم أفضل مميزاتها وعيوبها، وكيف يمكن لها أن تعزز حماية حقوق التأليف والتوزيع ومكافحة قرصنة الأفلام غير المصرح بها.

كما شهد "السوق" في اليوم الرابع من المهرجان، ثاني جلسات التواصل تحت عنوان: “نخبة المهنيين الدوليين”، التي سلطت الضوء على أهمية تحفيز التعاون بين صنّاع الأفلام في المنطقة والفاعلين في الصناعة على الصعيد الدولي، كما أتاحت الجلسة الفرصة للمشاركين في ربطهم مع صنّاع القرار الدوليين القيّمين على حركة الإنتاج والتعرف بشكل وثيق على أشكال الإنتاج المشترك مع الدول المختلفة، والحوافز التي تقدمها، وأنظمة التمويل المتعلقة بكلٍ منها.

توّج برنامج "اللودج" التابع لمعامل البحر الأحمر ختام رحلته التعليمية التي استمرت على مدار العشر أشهر الماضية؛ بالوصول إلى المرحلة النهائية مع المشاركين، الذين قدموا مشاريعهم أمام نخبة من المموّلين والمستثمرين والموزّعين والمنتجين وخبراء الصناعة الدوليّة. الجدير بالذكر أن برنامج "لودج" البحر الأحمر مقدم برعاية فيلم العلا.

