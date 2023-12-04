"نبذ العنف ضد النساء والفتيات" ندوة صالون المرأة بنقابة الصحفيين الأربعاء المقبل

تنظم لجنة المرأة بنقابة الصحفيين، برئاسة دعاء النجار عضو مجلس النقابة ومقرر لجنة المرأة، صالونها الأسبوعى فى الخامسة مساء الأربعاء المقبل الموافق ٦ ديسمبر ٢٠٢٣ بالمائدة المستديرة بالدور الثالث بمقر النقابة.

اوضحت "النجار" أن صالون المرأة يتناول هذا الأسبوع كيفية تكوين اتجاهات وسلوكيات إيجابية ونبذ صور العنف المختلفة ضد المرأة ، وذلك فى إطار حملة ال ١٦ يومًا لمناهضة العنف ضد الفتيات والنساء.

ومن المقرر أن يتحدث فى الندوة كلا من :

٠الكاتبة الصحفية علا الشافعى ..رئيس تحرير اليوم السابع

٠النائبة هبة كامل شاروبيم ..عضو مجلس الشيوخ

٠ منال عبد العزيز .. رئيس الإدارة المركزية بوزارة العمل

٠النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب

٠الكاتبة الصحفية حنان عبد القادر ..مدير تحرير جريدة المساء وعضو المجلس القومى للمرأة

٠دكتورة مني الحديدي ..استاذ علم الإجتماع بجامعة حلوان

٠ مي صالح ..مؤسسة المرأة الجديد

٠ انتصار السعيد ..مؤسسة القاهرة