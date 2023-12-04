القومى للمرأة ينظم فعاليات 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة

تنظم لجنة الفنون والآداب بالمجلس القومى للمرأة، غدا الثلاثاء ضمن فعاليات 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة مؤتمر اليوم الواحد " الابداع في مواجهة العنف..المرأة والفنون"، بمعهد النقد الفنى بأكاديمية الفنون.

ويأتي هذا المؤتمر برعاية الدكتورة رانيا يحيي عميد معهد النقد الفني بأكاديمية الفنون والمقرر انعقاده غدا الثلاثاء في تمام الساعة الثالثة عصرا في قاعة ثروت عكاشة بمعهد النقد الفنى بأكاديمية الفنون بحضور باقة من نجوم الفن والإعلام وأبرزهم الفنانة الفنانة بشري ضيفة شرف المؤتمر والفنانة عزة لبيب والإعلامية هبة حمزة والإعلامية شاهيناز جاويش والإعلامية كريمة عوض والحقوقية والناشطه النسوية أميرة بهى الدين والفنانة التشكيلية ماجدة سعد الدين والإعلامية هالة أبو علم والدكتورة صفية القباني .