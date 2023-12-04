ads
الإثنين 04 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

القومى للمرأة ينظم فعاليات 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة

القومي للمرأة
القومي للمرأة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تنظم لجنة الفنون والآداب بالمجلس القومى للمرأة، غدا الثلاثاء ضمن فعاليات 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة مؤتمر اليوم الواحد  " الابداع في مواجهة العنف..المرأة والفنون"، بمعهد النقد الفنى بأكاديمية الفنون. 

ويأتي هذا المؤتمر برعاية الدكتورة رانيا يحيي عميد معهد النقد الفني بأكاديمية الفنون والمقرر انعقاده غدا الثلاثاء في تمام الساعة الثالثة عصرا في قاعة ثروت عكاشة بمعهد النقد الفنى بأكاديمية الفنون  بحضور باقة من نجوم الفن والإعلام وأبرزهم الفنانة الفنانة بشري ضيفة شرف المؤتمر والفنانة  عزة لبيب والإعلامية هبة حمزة والإعلامية شاهيناز جاويش والإعلامية كريمة عوض والحقوقية والناشطه النسوية أميرة بهى الدين والفنانة التشكيلية ماجدة سعد الدين والإعلامية هالة أبو علم والدكتورة صفية القباني .

- القومي للمرأة الفنون