بالصور.. العرض الأول لفيلم بنات ألفة بمهرجان البحر الأحمر





أقيم اليوم العرض الأول للفيلم الوثائقي الروائي بنات ألفة المشارك ضمن قسم روائع عربية بالدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر، وقد حضر عرض الفيلم مخرجة الفيلم كوثر بن هنية والممثلين نور فروي وإشراق مطر ومجد مستورة بالإضافة إلى ألفة وبناتها أيه الشيخاوي وتيسير الشيخاوي.



وقد حقق الفيلم التونسي بنات ألفة مؤخرًا إنجازا عالميا جديدا يواصل به سلسلة نجاحاته العالمية حيث استطاع الفوز بجائزة أفضل فيلم وثائقي في حفل جوائز جوثام وهي واحدة من أكبر الجوائز العالمية التي تكرم السينما المستقلة.



ويقام العرض الثاني للفيلم بمهرجان البحر الأحمر يوم الخميس ٧ ديسمبر، الساعة ٠٥:٢٥ مساء في صالة فوكس 7 - ريد سي مول.

يذكر أن فيلم بنات ألفة للمخرجة كوثر بن هنية، هو ترشيح تونس الرسمي لجوائز الأوسكار وقد لقى عرضه العالمي الأول في مهرجان كان السينمائي ضمن المسابقة الرسمية استقبالا حافلا حيث فاز بجائزة العين الذهبية للأفلام الوثائقية. بنات ألفة يعد التعاون الثاني بين بن هنية وفيلم كلينك المستقلة للتوزيع بعد الفيلم المرشح للأوسكار ال ٩٣ الرجل الذي باع ظهره.



بنات ألفة مستوحى من قصة حقيقية لسيدة تونسية اسمها ألفة لديها ٤ بنات، تعاني من الفقر وتشهد وقوع بناتها في مستنقع الإرهاب والتطرف فتحاول مساعدتهن بعدما انتهى بهن المطاف في السجن بسبب هروبهن إلى ليبيا وانضمامهن إلى تنظيم داعش الإرهابي. شارك في بطولته الفنانة هند صبري والتي قدمت دور ألفة، بمشاركة نور فروي وإشراق مطر ومجد مستورة، كما شاركت كوثر بن هنية في كتابة السيناريو وتولت عملية المونتاج بنفسها والفيلم من إنتاج تونسي فرنسي ألماني سعودي مشترك.



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