فوز الأهلى والزمالك وسموحة فى ثامن جولات دورى سيدات الطائرة

أقيمت على مدار اليوم، الإثنين، مواجهات قوية على صعيد الجولة الثامنة بدورى سيدات الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2023 / 2024 على صعيد المجموعتين الأولى والثانية.

شهدت هذه الجولة فوز كل من، الأهلى على الصيد 3/0 والاتحاد السكندرى على أصحاب الجياد 3/0 و وادى دجلة على الواى 3/0 والشمس على دلفى 3/2 ضمن منافسات المجموعة الأولى.

فيما شهدت المجموعة الثانية فوز كلا من، الزمالك على المقاولون 3/1 وسبورتنج على هليوبوليس 3/0 وسموحة على 6 أكتوبر 3/1.

وشهدت الجولة السابعة فوز كل من، الشمس على وادى دجلة و الصيد على دلفى 3/0 والأهلى على الاتحاد السكندرى 3/0 وسموحة على الزهور 3/0 والمقاولون على 6 أكتوبر 3/1 والزمالك على سبورتنج 3/1.