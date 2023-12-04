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الإثنين 04 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

فوز الأهلى والزمالك وسموحة فى ثامن جولات دورى سيدات الطائرة

طائرة الأهلي
طائرة الأهلي
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أقيمت على  مدار اليوم، الإثنين، مواجهات قوية على صعيد الجولة الثامنة بدورى سيدات الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2023 / 2024 على صعيد المجموعتين الأولى والثانية.

شهدت هذه الجولة  فوز كل من، الأهلى على الصيد 3/0 والاتحاد السكندرى على  أصحاب الجياد 3/0  و وادى دجلة على الواى 3/0 والشمس على  دلفى 3/2 ضمن منافسات المجموعة الأولى.

فيما شهدت  المجموعة الثانية فوز  كلا من، الزمالك على المقاولون 3/1 وسبورتنج  على هليوبوليس 3/0 وسموحة على  6 أكتوبر 3/1.

وشهدت الجولة السابعة فوز كل من، الشمس على وادى دجلة و الصيد على دلفى 3/0 والأهلى على الاتحاد السكندرى 3/0 وسموحة على الزهور 3/0 والمقاولون على 6 أكتوبر 3/1 والزمالك على سبورتنج 3/1.

وسموحة الشمس بدورى سيدات الكرة الطائرة