الجبير: العالم يسير بالاتجاه الصحيح لمواجهة تبعات التغير المناخي

أكد وزير الدولة السعودي للشئون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شئون المناخ عادل بن أحمد الجبير، أهمية التعاون وتبادل المعارف والحوار المفتوح، وإشراك مختلف وجهات النظر، لإيجاد حلول فعالة لمجابهة تحديات المناخ، مشيرًا إلى أن العالم يسير بالاتجاه الصحيح من حيث التعاون والحوارات البناءة، ورسم الخطط والسياسات الطموحة، لتحقيق الهدف خصوصًا في ضوء توفر التقنيات والموارد اللازمة لمجابهة هذا التحدي العالمي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية /واس/ أن ذلك جاء خلال مشاركة الجبير - عبر الاتصال المرئي - كمتحدث في جلسة حوارية مصاحبة لفعاليات إطلاق منتدى مبادرة السعودية الخضراء في نسخته الثالثة، الذي يعقد على هامش مؤتمر المناخ COP 28 في مدينة دبي.

واستعرض الجبير نهج المملكة الشمولي، لمواجهة تحديات المناخ بما في ذلك إطلاق مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، وإطلاق ما يزيد على 80 برنامجًا، وتعهد المملكة بمبلغ 186 مليار دولار لتنفيذ ذلك، مؤكدا أن المملكة ستستمر بالبحث عما يمكن عمله من أجل المناخ.