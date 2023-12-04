شاهد.. تلسكوب يرصد مئات "الأموات" في الفضاء

استطاع تلسكوبا فضائيا يقوم بمسح السماء بحثًا عن أشعة غاما، رصد المئات من النجوم الميتة القوية الجديدة إلى كتالوجه "فيرمي" ذي المساحة الكبيرة، والذي تم إصداره حديثًا لنجوم أشعة غاما النابضة يعتبر كنزًا حقيقيًا من المعلومات التي ستساعدنا على فهم هذه الأجسام الغامضة.

يقول عالم الفيزياء الفلكية ديفيد سميث من مختبر بوردو للفيزياء الفلكية، وهو جزء من المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي: "يجمع هذا الكتالوج الجديد معلومات كاملة عن جميع النجوم النابضة لأشعة غاما المعروفة في محاولة لتعزيز طرق جديدة للاستكشاف".

النجوم النابضة هي من بين الأجسام الأكثر تطرفًا في الكون، إنها فئة فرعية من النجوم النيوترونية، والتي هي في حد ذاتها النوى المنهارة للنجوم الضخمة التي ليست ضخمة بما يكفي للانهيار في ثقب أسود.

والشيء الآخر الذي تفعله النجوم النابضة هو الدوران، والذي غالبًا ما يكون سريعًا بشكل لا يصدق، إذ يمكن لعدد من هذه النجوم، المعروفة باسم النجوم النابضة بالميلي ثانية، إكمال دورة واحدة خلال 10 مللي ثانية، أثناء دورانها، يمكن لهذه الأشعة أن تمر عبر الأرض، على طريقة المنارة الكونية.

ووفقًا للكتالوج الجديد، فإن نحو 10% من النجوم النابضة المعروفة هي الآن بواعث لأشعة غاما.

واختتم عالم الفلك لوكاس جيليموت من مختبر الفيزياء والكيمياء والفضاء في جامعة أورليانز في فرنسا: "عدد كبير من النجوم النابضة الجديدة، تقريبا 45، هي نجوم نابضة "عنكبوتية"، حيث يلتهم النجم النابض المواد من نجم ثنائي مصاحب".