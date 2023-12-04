جان بول لويس يكتب: حرب الظل.. الاستخبارات الخارجية الفرنسية والمخابرات المركزية الأمريكية.. وأوكرانيا!.. كييف عش الجواسيس.. وانعكاسات الحرب الباردة لا تزال قائمة

كيف ولماذا قامت المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسية بحماية الرئيس زيلينسكي، وكيف اخترقت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية عقل بوتين، وقبل كل شيء، من هم هؤلاء العملاء العسكريون الفرنسيون غير المرئيين الذين نزلوا على أوكرانيا.. مرحبًا بكم في كييف، عش الجواسيس!

انتشرت المعلومات للمرة الأولى بين عدد قليل من المراسلين المتخصصين والباحثين الآخرين (ذوي الأذرع الطويلة)، بالإضافة إلى "مراسلاتنا الخاصة" من كييف إلى باريس ومن مدريد إلى موسكو: بعد ساعات قليلة من اندلاع الأعمال العدائية. وأعلن الرئيس الأوكراني للرئيس الفرنسي أنه يرفض عرضه بالخروج ولذلك فإن زيلينسكي لن يغادر البلاد في وقت الحرب دون أن يطلب الأسلحة والمساعدة العسكرية والتوجيه (تدريب قواته).

هذا كل ما في الأمر بالنسبة لجزء التواصل، لكن في الواقع الأمر مختلف قليلًا، فقد عارض ماكرون دعمه بشرط واحد: أن يوافق زيلينسكي على دمج عملاء المديرية العامة للأمن الخارجي والقوات الخاصة الفرنسية في نظامه لضمان حمايته الجسدية: "في لغتنا"، نحن نسميها "أصلًا"، وهي كلمة سياسية للغاية تسمح لنا بفعل كل شيء".

كان الأمر يتعلق بقبول الأمر أو تركه، وإذا رفض، فلن تتمكن فرنسا بعد الآن من الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقد تم حساب ذلك جيدًا من قبل الإليزيه: كان ماكرون ينتقم شخصيًا من فلاديمير، في الواقع، بمجرد تنشيط الفقاعة الأمنية حول الشخصيات الرئيسية في نظام كييف، أرسل الرئيس الفرنسي فجأة برقية إلى القيصر: "إذا قصفت زيلينسكي" إذن أنت أيضًا تقصف العملاء الفرنسيين، لا أنصحك عزيزي فلاديمير".

واضطر بوتين إلى التراجع وتذكر مقتل عناصر المخابرات العسكرية الروسية الذين تم إرسالهم لملاحقة عائلة زيلينسكي؛ لقد كانت ضربة مؤثرة، قانونية! كان فلاديمير قد عانى للتو من ضربة قاضية، وكانت الجولة التي فاز بها أنذرت بالفعل بحرب الظل بين السياسيين والأقوياء في هذا العالم، من خلال أفضل الأدوات المتاحة لهم: استخباراتهم وخدمات العمل السرية!

كييف عش الجواسيس

الخبراء والدبلوماسيون والمراسلون والعاملون في المجال الإنساني والمغامرون وغيرهم من المجانين في مناطق الحرب سيقولون لك جميعًا في انسجام تام: بيروت! العاصمة اللبنانية، لؤلؤة الشرق الأوسط، سويسرا العربية، كانت لسنوات وكرًا حقيقيًا للجواسيس.

كما كان الحال بالنسبة لطهران في عهد الشاه، وكابول بعد نوفمبر ٢٠٠١، وطرابلس في ليبيا أثناء الثورة. وكما هو الحال في كل منطقة صراع مفتوحة أو شبه مغطاة أو مغطاة، فإن وكالة التجسس الأمريكية، وكالة المخابرات المركزية، حاضرة بقوة في الخلفية.

فكيف انخرطت فرنسا في هذه الحرب الاستخباراتية؟ في البداية، يجب أن يكون مفهوما أنه قبل بدء "العملية الخاصة الروسية" بفترة طويلة، كانت عناصر من فوج المظليين الثالث عشر (فوج الفرسان المظليين) متواجدين بالفعل في جميع أنحاء المنطقة الأوكرانية، وهذا ليس بالأمر الجديد.

ولكن من هم؟ الفرسان من فوج المظليين الثالث عشر هم رأس حربة المخابرات العسكرية الفرنسية، وهم معروفون جيدًا في روسيا ولكن بشكل خاص في الاتحاد السوفيتي السابق- في ذلك الوقت، كانت ثكناتهم متمركزة في ديوز، في موسيل - واليوم يصنعون بصماتهم لعدة سنوات ليست بعيدة عن بوردو ومدرسة القوات المحمولة جوا ETAP.

لقد كان الروس يخشون فوج المظليين "الثالث عشر" على مر العصور، وهم يحترمونه أيضًا، وهي حقيقة نادرة وتم تأكيدها خلال عدة اجتماعات مع قدامى المحاربين في الحرب الباردة الذين عُرض عليهم عملهم الرسمي (الذي أنتجه حقًا).

اكتشفوا كيف قفزت هذه التنانين من طائرة على ارتفاع ١٠٠٠٠ متر تحت الأوكسجين لتنشر أجنحتها على الفور وتصل إلى نقطة هبوط على بعد أكثر من ٤٠ كيلومترًا في DSV (الانجراف تحت المظلة، فتح المظلة على ارتفاع عالٍ). أفضل طريقة لعبور الحدود دون أن يتم التعرض لأي مراقبة أو ضغوط!

وبمجرد وصولهم إلى الأرض، يقوم عناصر هذه القوة الاستخباراتية الخاصة بحفر عدة مخابئ ودفن أنفسهم ولا يخرجون إلا ليلًا للتنقل والتقاط الصور وتثبيت "أجهزة الاستشعار" (الكاميرات والميكروفونات والأجهزة الإلكترونية).

هذه هي الطريقة التي كانت تعمل بها عدة عناصر من الفرقة ١٣ والموجودة بالفعل في الموقع، قبل وقت طويل من هجوم موسكو على كييف تتواجد فرقة RDP الثالثة عشرة في حوالي عشر جبهات حول العالم، ونحن نحصل على معلومات استخباراتية ذات طبيعة عسكرية وذلك بحسب ما ذكره أحد أفراد هذه القوة الخاصة. هل دخل الـ١٣ كييف؟ لا نعرف، وفي هذه الحالة، لا توجد فائدة استراتيجية تقترح مثل هذا الانتشار.

ولكن الأفضل استخدامها في البلدان الحدودية، في بعض المناطق مثل دونباس وبحر آزوف وشبه جزيرة القرم.. ومن المحتمل جدًا أن يكون أحد أسراب الفرقة ١٣ المتخصصة في عمليات التسلل عن طريق البحر قد قام بجولة صغيرة هناك، فقط لجمع بعض المعلومات عن السفن والسفن الأخرى التي تقوم بالتهريب أو حتى للكشف عن عمليات التسلل من قبل زملائهم.

"لسنا جيمس بوند، ولا المديرية العامة للأمن الخارجي أيضا ولكن يمكننا التدخل بملابس مدنية كما فعلنا في الماضي في يوغوسلافيا السابقة، ولكن في الحقيقة هذه ليست مهمتنا الأساسية، الفرقة الثالثة عشرة هي المسئولة عن جمع المعلومات الاستخبارية عن الجيش قدرات المعسكرات الموجودة، نصل، نتسلل، نلتقط، نرسل ونخرج، وكل ذلك دون أن يدرك أي من المتحاربين ذلك".

هذا ما يوضحه روب، وهو ضابط سابق في هذه الفرقة. ومع ذلك، فهو يعتقد (شخصيًا ودون تقديم أي معلومات لأنها سر دفاعي) أن رفاقه وصلوا بالفعل إلى كييف.

وتابع روب: "لماذا ؟ في ضوء ما يتم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي، فإن المعلومات الاستخبارية التي حصلت عليها الفرقة ١٣ كانت تخدم سلطات كييف، ولا يمكن إنكار ذلك، فيما يتعلق بتقدم الوحدات والمعدات والأسلحة.

هكذا عملت الفرقة لسنوات، ولا يجب أن ننسى طرق الاستخبارات المكانية والإلكترونية المختلفة.. كل شيء يتم استغلاله من أجل إعداد تقرير من قبل مديرية الاستخبارات العسكرية ويتم تقاسم هذه المعلومات مع الجيش الأوكراني بلا شك عبر الناتو. لولانا لكانت كييف عمياء وصماء".

على الجانب الرسمي؛ تبلغنا السلطات العسكرية "بشكل غير رسمي" أن "المنطقة المعنية" كانت جزءًا من صلاحيات المخابرات العسكرية الفرنسية لسنوات عديدة، وهو أمر مفهوم لأنه لم يبدأ كله مع حرب موسكو الأخيرة ضد كييف.

وماذا عن تصفية كبار الضباط العسكريين؟ كيف تمكنت كييف من استهداف وتدمير الجنرالات الروس وغيرهم من القادة؟ كان بإمكان كل من وكالة المخابرات المركزية والفرقة الثالثة عشرة تجميع "أوراق استخباراتية" وتوزيعها على كييف دون المرور بالبروتوكول المعتاد، فماذا عن الناتو؟ لم يتم تأكيد أي شيء حتى الآن.

وقال أعضاء سابقين في تلك الفرقة عن هذا الموضوع: "لقد فعلنا ذلك خلال الحرب الباردة وفي يوغوسلافيا السابقة، كانت الفرقة الثالثة عشرة هي المتحكمة في كل شيء".

لاستهداف وتوصيف كبار القادة والضباط العسكريين المعارضين، من الممكن أنه بعد تحديد هدف ذي قيمة عسكرية عالية، يطلب صناع القرار السياسي والعسكري الفرنسي من الفرقة الـ ١٣ التحرك وهذه فرصة عسكرية للإعدام سيحكمها قانون الحرب.. الضوء الأخضر النهائي سيعطيه محامو الفرقة، نحن لا نقتل الناس من أجل المتعة.

وكالة المخابرات المركزية على نفس الخطى

طبقا لقواعد الحرب الموروثة عن الذين سبقونا: من أجل الاستيلاء على السلطة أو على دولة ما، يجب عليك الاستيلاء على عاصمتها وتحييد حكومتها، ولا جديد تحت شمس أوكرانيا. وبهذا المنطق، كانت بغداد أو طرابلس أو كابول ــ قبل أي صراع ناشئ،ـ يزورها أفراد من أجهزة الاستخبارات إما لحماية السلطة القائمة أو لتحييدها.

لسنوات، كانت كييف أولوية بالنسبة لوكالة لانجلي، حيث كانت تدفع الأنظمة والثورات ضد الخصم الروسي الأبدي. لذلك نرى "تكملة" مباراة وكالة المخابرات المركزية ضد الكي جي بي يتم إعادة عرضها تحت جسور كييف وفي المناطق الريفية المحيطة بها.

وإذا تطورت الجهات الفاعلة، فإن انعكاسات الحرب الباردة تظل قائمة: حرب المعلومات، والتسمم والتلاعب بالمصادر، وتحركات الأموال النقدية، وتمويل الأحزاب والمعارضين، أو بكل بساطة كما هو الحال لمدة عقد من الزمن: تدريب أجهزة المخابرات الأوكرانية لتكون أكثر فعالية ضد عملاء موسكو الهائلين.

وفي الحقيقة، هذا العمل المتعمق أدى إلى تحقيق نتائج: أحبط عملاء جهاز الأمن الأوكراني (المسئولون عن حماية الدولة ومكافحة التجسس) مئات العمليات التخريبية التي قام بها جهاز الاستخبارات الخارجية وجهاز المخابرات العسكرية الروسية، واكتشفوا تجسسًا من موسكو إلى كييف، بين الاعتقالات القاسية، الاستجوابات والإعدامات للعملاء الروس أو المجندين المحليين.

نفس الشيء على الجانب الآخر: قام جهاز المخابرات الخارجية الروسي وجهاز الأمن الفيدرالي الروسي بتعقب الموالين والعملاء الأوكرانيين في موسكو وسانت بطرسبرج بسبب عمليات أعلن عنها الكرملين.

ومع ذلك، قد تبدو كييف بمثابة المسار الصحي الصغير بالنسبة لوكالة المخابرات المركزية، التي اعتادت على هذا النوع من العمليات التي لا تحتاج إلى دعاية لأن فعاليتها تثير الشك في صفوف المعسكر المقابل، حيث إن عصب هذه الحرب هو المال، فالأموال غير المحدودة لوكالة المخابرات المركزية تجعل الخدمات الأوكرانية (تقريبًا) لا تقهر.

"في اليوم الذي تتوقف فيه وكالة المخابرات المركزية عن تمويل وتدريب الخدمات الأوكرانية، سوف ينهار البيت الورقي بسرعة، ولا يمكن أن يستمر هذا التمويل إلى الأبد"، هذا ما يوضحه مسئول فرنسي من المديرية العامة للأمن الخارجي، غادر كييف مؤخرًا متجهًا إلى رمال الشرق.

ومع ذلك، فإن أفضل خطوة قامت بها وكالة المخابرات المركزية كانت في رأس الرئيس الروسي. قبل أشهر قليلة، نجح محللون أمريكيون في عملية «شظية الدماغ»: زرع الشك في دماغ فلاديمير بوتين، ولكن كيف؟ "لقد جعلت وكالة المخابرات المركزية الناس يعتقدون أن هناك جاسوسًا في الدائرة الداخلية لبوتين، لأن المعلومات السرية تسربت إلى الصحافة الغربية، وهو تسرب غير مرئي للبشر العاديين، ولكنه قوي بالنسبة لأولئك الذين يعرفون كيفية تفسير الإشارات.

ويجب على الرئيس الروسي أن يظل محميا من هذا النوع من الاختراق ويبدو أنه لم يعد قادرًا على النوم وبدأ في طرد الأشخاص الأكفاء والمخلصين من حوله. ومع ذلك، لم يكن هناك جاسوس من وكالة المخابرات المركزية حول بوتين، كل شيء كان مجرد رياح، ولكن الضرر قد وقع! » هذا ما شرحه لنا مصدر من المديرية العامة للأمن الخارجي.

وهذه بمثابة "ضربة معلم" تحققت بفضل عمليات الاعتراض التي قامت بها وكالة الأمن القومي الأمريكية المتخصصة في مجال التنصت الإلكتروني. وعلى هذا فإن عملاء وكالة الأمن القومي كانوا سيعترضون عدة أجزاء من المعلومات الواردة من الحاشية المقربة من فلاديمير بوتن، وكانوا سيمررونها إلى وكالة المخابرات المركزية حتى تتمكن من إعداد "عملية مصممة خصيصًا" من أجل زرع الشك في ذهن رئيس الكرملين.

الواقع يفوق الخيال بسعادة، كما يقول الروس: النبيذ بريء، والرجل المخمور وحده هو المذنب.. ولا يجب أن ننسى مثلًا آخر ينبغي أن يكون درسًا لكييف: "في بركة الأكاذيب، تنتهي الأسماك دائمًا بالموت".

جان بول لويس ناي: محقق صحفي فرنسي، ينضم للحوار ويكشف فى هذا التحقيق بعض خبايا الحرب فى أوكرانيا.