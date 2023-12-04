حملة السيسي تستقبل وفدًا من "قادرون باختلاف" بمقرها الرسمي

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين 4 ديسمبر، وفدا من ذوي الاحتياجات الخاصة "قادرون باختلاف" في المقر الرسمي للحملة.

وفي بداية اللقاء، رحب رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالوفد والزيارة، مشيرا إلى دور القيادة السياسية في الاهتمام بملف ذوي الاحتياجات الخاصة، والانجازات التي حرص المرشح الرئاسي على تحقيقها في هذا الملف، مشيدا بدور المجلس القومي لذوي الإعاقة.

وأضاف المستشار محمود فوزي، أن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي أولى اهتماماً كبيراً بملف ذوي الاحتياجات الخاصة "قادرون باختلاف" والتي على رأسها قانون ذوي الإعاقة وكذلك اطلاق اسم "قادرون باختلاف" وهي التي لها معاني كثيرة جميلة تدل على قدراتكم ومواهبكم، مؤكداً أن المشاركة في العملية الانتخابية هي دور وواجب؛ حيث إن كل شخص في محل إقامته يستطيع أن يدلي صوته، مشيراً إلى أنه أيضاً إذا كان موجوداً في أيام الانتخابات في اي محافظة من محافظات الجمهورية يستطيع أن يتوجه إلى إحدى اللجان الوافدين.

وأكد رئيس الحملة الانتخابية للمرشح عبد الفتاح السيسي، أنه في 2019 أصبح تمثيل قادرون بإختلاف في المجالس النيابية تمثيلاً دائماً بعد أن كان تمثيلاً مؤقتاً لفصل التشريعي واحد، لافتاً إلى أنه كانت كلماتهم شديدة الأهمية والتأثير لأنهم أكثر من يستطيع أن يتحدث عن أنفسهم.

من جانبه، ثمن الوفد دور المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي في اهتمامه غير المسبوق بذوي الاحتياجات الخاصة في كافة الملفات ولم يغفل عنهم لحظة، إذ أنه حرص على تأهيلهم ودمجهم مع المجتمع، فضلا عن إقرار قوانين وتشريعات داعمة، مشيرين أنهم يقومون بعمل مؤتمرات توعوية بإنجازات المرشح الرئاسي وتوعية المواطنين وذوي الاحتياجات الخاصة بضرورة المشاركة في الاستحقاق الدستوري، من خلال مبادرات عدة منها مبادرة "صوتك حقك" و"أسرتي قوتي" وغيرها من الأفلام التشجيعية التي تم تسجيلها.

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