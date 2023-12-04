رئيس جامعة المنوفية يشهد اختبارات مسابقة اختيار الطلاب المثاليين

تابع الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية اليوم فعاليات مسابقة إختيار الطالب والطالبة المثالين التي تنظمها الإدارة العامه لرعاية الطلاب "إدارة النشاط الاجتماعى والرحلات" إلكترونيا على مستوى طلاب كليات الجامعه للعام الجامعى 2023 /2024، بحضور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وأشار القاصد إلي أن المسابقة تهدف إلى أعداد الكوادر والقيادات الطلابية وتدريب الطلاب على أحدث وسائل البحث والإطلاع تمهيدا لمشاركة الجامعة فى مسابقة إبداع 13 التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة والتى تعد أكبر مسابقة على مستوى الوطن العربى وأيضا استعدادا للمشاركة فى المسابقة التى تنظمها جامعة الفيوم على مستوى الجامعات المصرية.

واكد القاصد أن الجامعة تدعم كافة الأنشطة والمسابقات الطلابية، وتوفير كافة الإمكانيات لدعم ورعاية الطلاب المتميزين، موضحًا أن التنافس وتقييم النتائج في المسابقة يتم على أساس عدة محاور منها التفوق الدراسي، والمقابلة الشخصية التي تتضمن المظهر، والثقة بالنفس، وسرعة البديهة، والقدرة على الاقناع، إلى جانب الاختبار التحريري عن المعلومات العامة، واللغة.

وتضمنت مراحل المسابقة المرحلة الأولى الإختبار التحريري معلومات عامة على الكمبيوتر بمعمل كلية الحاسبات والمعلومات .

والمرحلة الثانية عرض الداتا شو (البريزينتشن) يقوم فيها الطلاب بعرض نبذة تعريفية عن نفسة والتحدث عن موضوع عام اجتماعى أو اقتصادى يهم الشباب.

المرحلة الثالثة: المقابلة الشخصية أمام لجنة التحكيم وفيها يعرض الطالب انشطتة الرياضية والمجتمعية والدولية.

وأضاف الدكتور محمد شاهين مدير عام الإدارة العامة لرعاية عدد كليات المشاركة 18 كلية من كليات الجامعة فى المسابقة باجمالى عدد طلاب 75 طالبًا وطالبة .

وأشار محمد خطاب مدير النشاط الاجتماعى أن لجنة تحكيم المسابقة من كلا من الدكتور حاتم سيد أحمد عميد كلية الحاسبات والمعلومات والدكتور اسلام فيض الله رئيس قسم الإنتاج الحيوانى بكلية الزراعة، والدكتورة أسماء صبحى شرف أستاذ اللغة الإنجليزية بكلية التربية.

وأشرف على المسابقة من النشاط الاجتماعى أسامة ضيف وأحمد سعد الدين واحمد سيف ورشا عادل ومها فرج واريج عرفة ووفاء بلال وعواطف بهنسى .

ومن كلية الحاسبات والمعلومات لمياء احمد واحمد الطلياوى وشرين عبد الهادى محمد مليجى ومصطفي الميهى ومحمود يونس و أسماء ابراهيم.

كما تفقد الدكتور أحمد القاصد علي هامش المسابقة المعرض الفني لطلاب كلية الحاسبات والمعلومات واشاد رئيس الجامعة والحضور بالمعروضات الفنية.

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