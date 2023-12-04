البطولة العربية العسكرية للخرطوش بقطر تعقد اجتماعها الفني

عقد الاجتماع الفنى للبطولة العربية العسكرية للرماية بالخرطوش المقامة حاليا بميادين لوسيل بمدينة الدوحة بقطر وتستمر حتى 9 ديسمبر الجارى، حيث افتتح أعمال الاجتماع العميد فنى عتيق شداد الغانم رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد العربى للرياضة العسكرية - مدير البطولة، بحضور العميد الركن محسن مطلق المعصب " الكويت " عضو المكتب التنفيذى للإتحاد - المشرف الإدارى على البطولة ، والعقيد عبد العزيز مستحسن " المغرب " عضو اللجنة الفنية للإتحاد - المشرف الفنى على البطولة ، ورئيس رقباء محمد بن مسعود القرنى " السعودية " عضو اللجنة الإعلامية للإتحاد - المشرف الإعلامى على البطولة ، والسيد على جاد محمد المدير المالى للاتحاد ، ورؤساء الوفود .

فى البداية رحب العميد عتيق شداد الغانم بالوفود المشاركة ضيوف وزارة الدفاع القطرية ومتمنيا التوفيق لكل الرياضيين المشاركين في البطولة .

تم خلال الاجتماع تشكيل اللجان العاملة واختصاصاتها وهى :

- لجنة أهلية اللاعبين أو المتسابقين برئاسة السيد على جاد محمد المدير المالي للإتحاد العربي للرياضة العسكرية .

- اللجنة الإستئنافية برئاسة العميد الركن محسن مطلق المعصب ممثل المكتب التنفيذي للإتحاد العربي للرياضة العسكرية .

- اللجنة الفنية برئاسة العقيد عبد العزيز مستحسن - ممثل اللجنة الفنية بالاتحاد العربى للرياضة العسكرية

- لجنة الحكام برئاسة الكابتن عبد الله الحمادى ممثلا عن الاتحاد العربي .