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الإثنين 04 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

البطولة العربية العسكرية للخرطوش بقطر تعقد اجتماعها الفني

الإجتماع الفنى للبطولة
الإجتماع الفنى للبطولة العربية العسكرية للرماية
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عقد الاجتماع الفنى للبطولة العربية العسكرية للرماية بالخرطوش المقامة حاليا بميادين لوسيل بمدينة الدوحة بقطر وتستمر حتى 9 ديسمبر الجارى، حيث افتتح أعمال الاجتماع العميد فنى عتيق شداد الغانم رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد العربى للرياضة العسكرية - مدير البطولة، بحضور العميد الركن محسن مطلق المعصب " الكويت " عضو المكتب التنفيذى للإتحاد - المشرف الإدارى على البطولة ، والعقيد عبد العزيز مستحسن " المغرب " عضو اللجنة الفنية للإتحاد - المشرف الفنى على البطولة ، ورئيس رقباء محمد بن مسعود القرنى " السعودية " عضو اللجنة الإعلامية للإتحاد - المشرف الإعلامى على البطولة ، والسيد على جاد محمد المدير المالى للاتحاد ، ورؤساء الوفود .

فى البداية رحب العميد عتيق شداد الغانم بالوفود المشاركة ضيوف وزارة الدفاع القطرية ومتمنيا التوفيق لكل الرياضيين المشاركين في البطولة .

تم خلال الاجتماع تشكيل اللجان العاملة واختصاصاتها وهى : 
- لجنة أهلية اللاعبين أو المتسابقين برئاسة السيد على جاد محمد  المدير المالي للإتحاد العربي للرياضة العسكرية .
- اللجنة الإستئنافية برئاسة العميد الركن محسن مطلق المعصب  ممثل المكتب التنفيذي للإتحاد العربي للرياضة العسكرية .
-  اللجنة الفنية برئاسة العقيد عبد العزيز مستحسن - ممثل اللجنة الفنية بالاتحاد العربى للرياضة العسكرية 
- لجنة الحكام برئاسة الكابتن عبد الله الحمادى ممثلا عن الاتحاد العربي .

الإجتماع الفنى للبطولة العربية العسكرية للرماية للرماية بالخرطوش العميد عتيق شداد الغانم ب لوسيل بمدينة الدوحة بقطر