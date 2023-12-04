الخطيب يعتمد قائمة الأهلي بكأس العالم للأندية قبل إرسالها

اعتمد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والمشرف العام علي الكرة قائمة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والتي تستعد لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

وعلمت "البوابة نيوز" أن الخطيب اعتمد القائمة بعد اطلاعه عليها من خلال خالد بيبو مدير الكرة بالأهلي وسيتم إرسالها اليوم إلي اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية.

وكشف مصدر داخل الأهلي حقيقة وجود اتجاه داخل النادي للتعاقد مع مهاجم أجنبي تحت السن خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأضاف أنه لا توجد نية لهذا الامر حتي هذه اللحظات وكولر لم يطلب التعاقد مع مهاجم أجنبي تحت السن كما تردد، موضحا أن كولر يلقي دعم كبير من لجنة التخطيط للكرة بالأهلي وذلك قبل مشاركة الفريق المرتقبة في كأس العالم للأندية الشهر الحالي.

ويرسل النادي الأهلي اليوم قائمة الفريق الرسمية التي تستعد للمشاركة في كأس العالم للأندية الشهر الحالي في السعودية.

وعلمت "البوابة نيوز" ان كولر استقر بنسبة كبيرة علي ملامح قائمة المونديال والتي ستكون علي النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء

خط الدفاع: على معلول وكريم الدبيس ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني وخالد عبدالفتاح وأكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وإمام عاشور ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد.

خط الهجوم: محمود كهربا وبيرسي تاو وأنطوني موديست.

و استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر علي ضم عمرو السولية لاعب الفريق لقائمة كأس العالم للأندية.

وعلمت "البوابة نيوز " ان كولر أبدي ارتياح شديد لجهازه المعاون وأكد أهمية عودة السولية للحسابات الفنية.

ويفاضل مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بين الثنائي صلاح محسن والفرنسي موديست لاختيار أحدهما للتواجد ضمن قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية.

واستقر كولر علي تواجد محمود كهربا في هجوم الأهلي بالمونديال وتبقي المفاضلة مستمرة خلال الساعات القليلة المقبلة بين صلاح محسن وموديست.

وأنهى الجهاز الإداري بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي كافة الإجراءات الخاصة برحلة السعودية المرتقبة لخوض منافسات كأس العالم للأندية خلال الفترة من 12 إلي 22 ديسمبر الحالي.

وحدد الأهلي يوم ١١ ديسمبر الحالي موعدا للسفر إلي السعودية استعدادا لمواجهة الفائز من مباراة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزلندي يوم ١٥ من الشهر ذاته.