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الإثنين 04 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

سبوتنيك: مسيرات أوكرانية استهدفت مستودعات للنفط في لوجانسك

طائرة مسيرة
طائرة مسيرة
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أعلن متحدث باسم القيادة العسكرية في جمهورية لوجانسك الشعبية، أن مسيرات أوكرانية استهدفت مستودعات للنفط في الجمهورية. 

وقال المتحدث - في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم /الاثنين/ - "اشتعلت النيران في مستودعات للنفط في لوجانسك في الليلة الماضية نتيجة هجوم بطائرات مسيرة أطلقتها القوات الأوكرانية".

ولم يشر المتحدث باسم القيادة العسكرية في جمهورية لوجانسك الشعبية إلى حجم الأضرار، التي لحقت بمستودعات النفط المتضررة وما إذا كان قد وقعت ضحايا بشرية جراء الهجوم الأوكراني. وهذه ليست المرة الأولى، التي تستهدف فيها مسيرات أوكرانية مواقع أساسية في لوجانسك ودونيتسك.
 

مسيرات أوكرانية لوجانسك