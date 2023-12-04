رئيس الأركان الفلبيني: لا نستبعد مسئولية "داعش" عن الهجوم الإرهابي بجامعة مينداناو

أكد رئيس أركان القوات المسلحة الفلبينية، الجنرال روميو براونر، أن بلاده لا تستبعد مسئولية تنظيم "داعش" عن التفجير الذي استهدف صالة للألعاب الرياضية في حرم جامعة ولاية مينداناو في مدينة (ماراوي) أمس /الأحد/ وأسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة أكثر من 40 آخرين.

وقال براونر - حسبما أوردت قناة (إيه بي إس- سي بي إن) الفلبينية، اليوم الإثنين - "إن الهجوم يمكن أن يكون انتقاما ردا على العمليات التي شنتها القوات المسلحة الفلبينية، والتي أدت إلى تحييد العديد من الإرهابيين، بما في ذلك قادة جماعة أبو سياف وجماعة أخرى لها صلة بتنظيم داعش".

وحول إعلان تنظيم داعش مسئوليته عن الانفجار... قال براونر "نحن لا ننفي أو نؤكد ذلك"، مشيرا إلى أن تورط "داعش" غير مستبعد.