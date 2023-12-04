مقتل نائب قائد الفيلق الرابع عشر بالجيش الروسي في أوكرانيا

أكد حاكم منطقة فورونيج الروسية، ألكسندر جوسيف ، مقتل اللواء فلاديمير زافادسكي ، نائب قائد الفيلق الرابع عشر بالجيش الروسي، في أوكرانيا .

وقال جوسيف إن زافادسكي توفي "في موقع قتالي بمنطقة العمليات الخاصة"، لكن لم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول وفاة زافادسكي، حسبما ذكرت رويترز.

ووفقًا لمنفذ الأخبار الاستقصائية iStories، فإن زافادسكي هو اللواء السابع الذي أكدت روسيا وفاته، والضابط الكبير الثاني عشر الذي تم الإبلاغ عن وفاته منذ بداية الحر بالجيش الروسي، في أوكرانيا.

ومن ناحية أخرة قالت القوات الجوية الأوكرانية إنها أسقطت 18 طائرة روسية بدون طيار وصاروخًا واحدًا من أصل 23 طائرة بدون طيار من طراز شاهد إيرانية الصنع وصاروخًا واحدًا أطلقته روسيا على أراضيها خلال الليل، وفقًا لتقرير لوكالة فرانس برس.

وجاء في تحديث نشرته القوات الجوية الأوكرانية على وسائل التواصل الاجتماعي أن "العمليات القتالية" أسفرت عن تدمير 18 طائرة بدون طيار هجومية وصاروخ موجه من طراز X-59. وأضافت أن مركزا ثقافيا ومتجرا تعرضا للقصف في خيرسون .

كما أبلغ المسؤولون المحليون عن محاولات شن هجمات على المناطق الغربية من لفيف وإيفانو فرانكيفسك وخميلنيتسكي ، بالإضافة إلى ميكولايف وخيرسون في الجنوب.

وعادة ما تطلق موسكو عشرات الطائرات بدون طيار على أوكرانيا كل أسبوع في موجات من الهجمات الليلية التي تستهدف منشآت الطاقة والمواقع العسكرية في عمق الخطوط الأمامية. وأعلنت روسيا أيضًا عن إسقاط عدة محاولات لشن هجمات بطائرات بدون طيار أوكرانية في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك بعض الهجمات التي تم إطلاقها على العاصمة موسكو.