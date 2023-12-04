ضبط مسجل خطر بحوزته حشيش وآيس وسلاح ناري بمنشأة القناطر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط عاطل "له معلومات جنائية مسجلة" بحوزته كمية من مخدري الايس والحشيش وسلاح ناري حال تواجده بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر شمال المحافظة.

كانت قد وردت معلومات إلي المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام عاطل "له معلومات جنائية مسجلة"، بالإتجار في المواد المخدرة متخذاً من دائرة المركز وكراً لمزاولة أعماله الإجرامية.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبطه وبحوزته كمية لمخدرى "الحشيش، والآيس"، فرد محلى، عدد من الطلقات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مبشرة التحقيقات.