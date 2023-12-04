استعدادات مكثفة لسرعة تجهيز المقار للانتخابات الرئاسية بجنوب سيناء

كثفت الأجهزة التنفيذية والمعنية بمدن محافظة جنوب سيناء التسع، جهودها لسرعة الانتهاء من تجهيز المقار الانتخابية بنطاق المحافظة وإمدادها بجميع المستلزمات لضمان سير العملية الانتخابية في هدوء ويسر، في إطار استعدادات المحافظة النهائية لاستقبال الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في الفترة من 10ـ 12 ديسمبر 2023.

ورصدت “البوابة نيوز” استعدادات مدينة رأس سدر لمقارها الانتخابية، وأكد المحاسب علي إبراهيم حمادة رئيس المدينة أن المدينة أنهت استعدادها بكامل طاقتها لاستقبال الناخبين حيث شنت رئاسة المدينة حملات نظافة موسعة في محيط لجان الاقتراع و صيانه كاملة لاعمدة إنارة الشوارع في محيط اللجان و بالشوارع الرئيسية .

وأشار حمادة، إلى أن المدينة بها عدد (6) لجان انتخابية موزعة كالآتي:- عدد (2) لجنة انتخابية (سيدات) بمدرسة الشهيد سيد زكريا الابتدائية. وعدد (2) لجنة انتخابية (رجال) بمدرسة رأس سدر الثانوية الصناعية العسكرية . وعدد (2) لجنة انتخابية ( وافدين / مغتربين ) بمدرسة رأس سدر الثانوية الصناعية العسكرية .

وفي نفس السياق أكد الدكتور اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن استعدادات انتخابات الرئاسة، والمقرر عقدها في الفترة من 10 الى 12 ديسمبر الجاري، تسير على قدم وساق، مشيرًا إلى أن هناك 20 مركزًا انتخابيًا، و9 لجان عامة، بإجمالي عدد ناخبين 99249 ناخبًا.

وأشار فودة، لـ"البوابة نيوز" إلى أنه وجه بتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم واقامة شوادر مزودة بعدد مناسب من الكراسي الخشبية أمام كل مركز انتخابي لحماية الناخبين المنتظرين من التغيرات الجوية، بالإضافة الي توفير عدد 3 كرسي متحرك بكل مركز انتخابي لذوي الاحتياجات الخاصة، مع توفير زجاجات مياه طبيعية لتوزيعها علي الناخبين خلال فترة العملية الانتخابية، بالإضافة الي توفير مولد كهرباء لكل مركز انتخابي، وعدد من كشافات الطوارئ، بكل لجنة فرعية، وتوفير سيارة إسعاف مجهزة تحت الطلب لكل مركز انتخابي ، وخط تليفون ارضي، مع توفير الأثاث اللازم لحسن سير العملية الانتخابية.

وأضاف: أنه شدد على ضرورة رفع كفاءة قاعات اللجان الانتخابية ودورات المياه ومراجعة خزانات المياه بالمراكز الانتخابية للتأكد من توفير المياه طوال اليوم خلال فترة الانتخابات.

وأكد محافظ جنوب سيناء، أن المحافظة وجميع أجهزة الدولة تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

و حث المحافظ المواطنين على المشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية.

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