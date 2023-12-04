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الإثنين 04 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة أعلى الطريق الإقليمي بالعياط

أرشيفيه
أرشيفيه
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أصيب 3 اشخاص في حادث انقلاب سيارة أعلى الطريق الإقليمي بدائرة مركز شرطة العياط جنوب محافظة الجيزة.
تلقي المقدم أحمد عبدالفتاح الملطاوي رئيس مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلي الطريق الأقليمى بدائرة المركز، علي الفور انتقلت سيارات الاسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى الى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة 3 اشخاص ونقلوا جميعهم الى المستشفى.


وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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