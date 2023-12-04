وزير البيئة الأيرلندي: يجب تحقيق قفزة بأنظمة التمويل الدولية للتصدي للتغير المناخي

أكد وزير البيئة والمناخ والاتصالات والنقل الأيرلندي إيمون رايان، على ضرورة تحقيق قفزة في أنظمة التمويل الدولية للتصدي لتحديات تغير المناخ، وأن العالم بحاجة إلى توضيح آليات التمويل، مشيرا إلى أهمية السرعة التي تمت بها عملية تأسيس وتفعيل الصندوق العالمي للمناخ.

وقال رايان -حسبما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) امس الأحد- إن المشاركين في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتَّحدة الإطاريَّة بشأن تغير المناخ (COP28) يناقشون مستقبل الحضارة، والتصدي للتحدي الراهن المتمثل في التغير المناخي الذي يهدد -في حال لم يتمّ إيجاد الحلول الناجعة له- بتغير مناخي جامح يعرض البشرية كلها للخطر، منوها بأن نتائج الأيام الأولى من المؤتمر إيجابية جدا ومشجعة بشكل يدعو للتفاؤل، مؤكدا أهمية البناء على ما تحقق في المؤتمر للتوصل إلى توافق بشأن الاستجابة للتقييم العالمي لما تم إنجازه حتى الآن، وأهمية مراعاة العدالة المناخية في الحلول المطروحة، خصوصا في ظل معاناة البلدان النامية من محدودية الاستثمار الذي تحتاجه لتكون جزءا من الحل المناخي.

ودعا رايان العالم إلى التعلّم من دروس الصناديق الأخرى، التي لم توجّه في الماضي إلى البلدان الأكثر فقرا، والاستثمار في التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من أضراره، والعمل على جميع المحاور، مضيفا أن العالم يحتاج إلى استثمار مبلغ ضخم يصل إلى 4.5 تريليون دولار سنويا في أوائل العقد المقبل.

وحول المشاريع المناخية والطاقة النظيفة في بلاده، أشار وزير البيئة الإيرلندي إلى أن حوالي 40% من الكهرباء في بلاده توّلد من مصادر متجددة، وسترتفع بحلول نهاية هذا العقد إلى 80% حيث سيتمّ توليد معظمها بالاعتماد على طاقة الرياح، التي تعدّ إيرلندا إحدى أغنى دول العالم بها.

وفي السياق، قالت رئيسة وزراء أوغندا روبينا نابانجا إن بلادها تواجه في الآونة الأخيرة الكثير من المشاكل نتيجة تغير المناخ، معربة عن أملها في حصول أوغندا على التمويل حتى تتمكن من حل بعض هذه المشاكل التي جاءت مع تغير المناخ.

وطالبت روبينا نابانجا بالنظر إلى بلادها باهتمام كونها تتمتع بموقع استراتيجي، ومساعدتها على أن تكون خضراء بالغابات، ولكن بسبب زيادة عدد السكان بدأ الشعب الأوغندي في الاستقرار بتلك الغابات، منوهة بأن أوغندا تساهم بنسبة 0.01% في الانبعاثات التي تسبب تغير المناخ.