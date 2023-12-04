فيليكس يقود برشلونة لفوز مثير على أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

حقق فريق برشلونة فوزًا مهمًا على نظيره أتلتيكو مدريد، بهدف نظيف، مساء الأحد، على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني.

أحرز هدف المباراة الوحيد عن طريق النجم البرتغالي جواو فيليكس في الدقيقة 28، ليقود برشلونة للفوز على غريمه التقليدي.

وسيطر برشلونة على مجريات المباراة منذ البداية، وخلق العديد من الفرص الخطيرة، قبل أن يتمكن فيليكس من تسجيل الهدف في الدقيقة 28.

وحاول أتلتيكو مدريد العودة إلى المباراة، وضغط بقوة في الشوط الثاني، لكن برشلونة نجح في الحفاظ على تقدمه حتى نهاية المباراة.

وبدأ برشلونة المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: بينيا

خط الدفاع: أراوخو، كوندي، مارتينيز، كانسيلو

خط الوسط: دي يونج، جوندوجان، بيدري

خط الهجوم: رافينها، ليفاندوفسكي، جواو فيليكس

بهذا الفوز، يواصل برشلونة تألقه في الدوري الإسباني، ويحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 34 نقطة، بفارق 3 نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الرابع، ومتخلفا بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد المتصدر.

