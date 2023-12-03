الدوري الإسباني.. برشلونة يراهن على ليفاندوفسكي أمام أتلتيكو مدريد

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، التشكيل الرسمي لفريقه لمواجهة أتلتيكو مدريد، اليوم الأحد، في قمة الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني.

ويراهن تشافي على ثنائي الهجوم المكون من روبرت ليفاندوفسكي وجاو فيليكس، في مواجهة أتلتيكو مدريد، حيث يسعى برشلونة إلى تحقيق الفوز، من أجل تقليص الفارق النقطي بينه وبين أتلتيكو مدريد المتصدر إلى نقطة واحدة.

ويأتي تشكيل برشلونة بعودة رافينها إلى التشكيل الأساسي، بعد أن شارك كبديل في المباراة الماضية أمام سيلتا فيجو.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: بينيا

خط الدفاع: أراوخو، كوندي، مارتينيز، كانسيلو

خط الوسط: دي يونج، جوندوجان، بيدري

خط الهجوم: رافينها، ليفاندوفسكي، جواو فيليكس

ويحتل برشلونة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة، بينما يأتي نادي أتلتيكو مدريد المركز الثالث برصيد 31 نقطة.