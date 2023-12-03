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الأحد 03 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الإيطالي.. نابولي يعتمد على القوة الهجومية أمام إنتر ميلان

نابولي
نابولي
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أعلن والتر ماتزاري، مدرب فريق نابولي، عن التشكيل الرسمي لفريقه لمواجهة إنتر ميلان، اليوم الأحد، في قمة الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإيطالي.

وجاء تشكيل نابولي كالتالي:

حراسة المرمى: ميريت
خط الدفاع: دي لورينزو، رحماني، ناثان، أوستيجارد
خط الوسط: أنجويسا، لوبوتكا، إيلماس
خط الهجوم: بوليتانو، أوسيمين، كفارتسخيليا

ويعتمد ماتزاري على القوة الهجومية في مواجهة إنتر ميلان، حيث يدفع بثنائي الهجوم المكون من فيكتور أوسيمين وخيفيتشا كفارتسخيليا.

ويسعى نابولي إلى تحقيق الفوز على إنتر ميلان، من أجل تقليص الفارق النقطي بينهما إلى نقطتين، حيث يحتل نابولي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 24 نقطة، بينما يحتل إنتر المركز الثاني برصيد 32 نقطة.

الدورى الإيطالى نابولى انتر ميلان