نقابة المهن التمثيلية تنعى أشرف عبدالغفور

نعت نقابة المهن التمثيلية الفنان أشرف عبد الغفور الذي رحل عن عالمنا منذ قليل، بعد تعرضه لحادث سير مروع.

وكتبت نقابة المهن التمثيلية بيانًا عبر حسابها الرسمي بموقع فيس بوك قائلة: "تنعى نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسى وفاة الفنان القدير أشرف عبدالغفور نقيب المهن التمثيلية الأسبق الذي توفي اليوم الأحد".

وتابعت: "تتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي ومجلس الادارة بخالص التعازي لأسرة الراحل؛ داعيين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته؛ وأن يلهم أهله الصبر والسلوان؛ وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وفي هذا السياق أعلن نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي خبر الوفاة، بعد نقل الراحل إلى أحد المستشفيات بعد تعرضه لحادث سير برفقة زوجته التي توجد حاليًا في العناية المركزة بحالة خطيرة.