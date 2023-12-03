اقرأ غدًا في «البوابة»| مجازر إسرائيلية وصواريخ فلسطينية.. جيش الاحتلال يقصف غزة بكاملها

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الاثنين، الموافق 4 ديسمبر 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

مجازر إسرائيلية وصواريخ فلسطينية.. جيش الاحتلال يقصف غزة بكاملها.. ووزير دفاعه يؤكد بدء المرحلة الثانية من الحرب

لندن تشارك في الحصار لتحديد مكان الرهائن.. طائرات بريطانية فى سماء القطاع

قرب برج إيفل الفرنسي.. هجوم بسكين ومطرقة على سائحين.. واعتقال المنفذ

قتلى وجرحى جراء هجوم بقنبلة على قداس كاثوليكي جنوب الفلبين

بسبب دعم إسرائيل.. الجالية المسلمة في أمريكا لن تدعم بايدن

الاحتلال الإسرائيلى يقتحم منزل خطيب المسجد الأقصى ويضع ملصقا لهدمه

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: وضع مستشفيات غزة كارثي ومرعب

الأمم المتحدة تحذر من تفشى مرض «التهاب الكبد الوبائي» في مراكز إيواء غزة

شيخ الأزهر: أوقفوا آلة القتل الإرهابية الجهنمية في غزة