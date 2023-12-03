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الأحد 03 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

برلمانى: عمال وفلاحو مصر وجهوا رسالة للعالم بأنهم خلف القيادة السياسية

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أكد النائب سيد نصر، عضو مجلس النواب وأمين أمانة العمال والفلاحين بحزب مستقبل وطن، أن عمال وفلاحين مصر وجهوا رسالة للعالم بأنهم خلف القيادة السياسية والمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

وأضاف «نصر» خلال كلمته في المؤتمر الجماهيري الحاشد الذي نظمته أمانة عمال وفلاحين حزب مستقبل وطن في استاد القاهرة، أن محافظات مصر بالكامل حضرت في مؤتمر اليوم لوضع يديها مع أسرة اتحاد الكاراتيه لتوجيه رسالة قوية بأن هذه هي مصر «عمال وفلاحين ونواب ورياضيين» جميعهم خلف القيادة السياسية والمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى.

ووجّه عضو مجلس النواب، رسالة خاصة للرئيس السيسي قائلا: «سر على بركة الله، نؤمن بك قيادة أمينة لهذا الوطن وبإخلاصك».

مجلس النواب أمين أمانة العمال والفلاحين بحزب مستقبل المؤتمر الجماهيري