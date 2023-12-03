غرفة عمليات التنسيقية تستكمل متابعتها للسباق الرئاسي على مدار الـ 24 ساعة

تواصل غرفتا العمليات المركزية، والإعلامية، بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لليوم الثالث على التوالي، متابعتها لليوم الأخير من تصويت المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية 2024، على مدار الـ 24 ساعة.

وتتابع غرفتا العمليات المركزية، والإعلامية، بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سير وانتظام العملية الانتخابية لتصويت المصريين في الخارج، وذلك من خلال فريق رصد متابعة للعملية الانتخابية في مختلف دول العالم.

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في عدد 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدًا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيمًا أو مسافرًا لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.

