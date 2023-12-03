مياه الفيوم تشارك في ورشة عمل ضمن مشروع صحتهم بمحافظة البحر الأحمر

شاركت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، فى ورشة عمل خاصة بمشروع صحتهم مستقبلهم لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بالعمليات الاجرائية لتنفيذ الأنشطة التوعوية بمحافظة البحر الأحمر والتى قام بتنظيمها منظمه اليونيسف بمشاركه شركات مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا وسوهاج وأسيوط وأسوان والأقصر، وذلك تحت أشراف المهندس محمد عبدالجليل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم والعضو المنتدب للشركة .

و أكد رئيس الشركة أن أدارة التوعية تحظى بثقة منظمة اليونيسف فى تنفيذ الأنشطة التوعوية منذ عام ٢٠١٨ داخل ١٥٠ مدرسة بأربع إدارات تعليميه بطامية وشرق وغرب واطسا وتستهدف نحو ١٥٠ ألف طالب على سته محاور رئيسية هي ترشيد استهلاك المياه، الاستخدام الامثل لشبكات الصرف الصحي، النظافة العامه، النظافة الشخصية، التغذية الصحية، التغيرات المناخية بجانب تنفيذ أنشطة القرض الدوار الخاص بتوصيل مياه الشرب للأسر الأولى بالرعاية.

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