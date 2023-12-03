سفيرة مصر بالبرازيل: إقبال كثيف وانتظام في اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية

أكّدت سفيرة مصر لدى البرازيل مي طه خليل، أن عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية 2024، تسير بسلاسة وانتظام في اليوم الثالث والأخير لها داخل مقر السفارة بالعاصمة برازيليا.

أوضحت خلال مؤتمر صحفي، عبر خاصية الفيديو كونفرانس بالهيئة الوطنية للانتخابات، بحسب ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ البعثة المصرية بالبرازيل لن تتوانى عن توفير جميع التيسيرات وسبل الراحة للناخبين.

وتابعت أنّ الاقتراع بدأ في الموعد المحدد في تمام التاسعة صباحًا، بتوقيت برازيليا، دون أي معوقات، مشيرة إلى أن الانتخابات بالبرازيل قد بدأت بفارق توقيت خمس ساعات عن مصر.

ويتنافس في الانتخابات 4 مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي «النجمة»، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، ورمزه «الشمس»، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، ورمزه «النخلة»، والمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، ورمزه «السلم».