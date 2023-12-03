البنتاجون: سفينة حربية أمريكية والعديد من السفن التجارية تعرضت لهجوم في البحر الأحمر

أعلن البنتاجون أن سفينة حربية أمريكية والعديد من السفن التجارية تعرضت لهجوم في مياه البحر الأحمر، وفقا لـ “روسيا اليوم”.

وقالت وزارة الدفاع الامريكية في بيان "إن سفينة حربية أمريكية والعديد من السفن التجارية تعرضت لهجمات اليوم الأحد في البحر الأحمر، مما قد يمثل تصعيدا كبيرا في سلسلة من الهجمات البحرية في الشرق الأوسط المرتبطة بالحرب بين إسرائيل وحماس".

وأضاف البنتاجون: "نحن على علم بالتقارير المتعلقة بالهجمات على المدمّرة الأمريكية (يو إس إس كارني) وسفن تجارية في البحر الأحمر وسنقدم المعلومات عندما تصبح متاحة".

وكان الجيش البريطاني قال في وقت سابق إنه وقع هجوم بطائرة بدون طيار وانفجارات في البحر الأحمر بدون الخوض في تفاصيل.

بينما لم يحدّد البنتاجون المكان الذي يعتقد أن النيران جاءت منه.

ومع ذلك، شنّ الحوثيون في اليمن سلسلة من الهجمات على سفن في البحر الأحمر، فضلا عن إطلاق طائرات بدون طيار وصواريخ تستهدف إسرائيل بينما تشن الأخيرة حربا ضد حماس في قطاع غزة.

وفي وقت سابق من مساء اليوم، ذكرت صحيفة "تلغراف" أن سفينة مملوكة لبريطانيا وترفع علم جزر البهاما تم ضربها بصاروخ أثناء إبحارها في مياه البحر الأحمر.

وذكرت ذلك مجموعة أمنية بحرية مقرها في بريطانيا، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن السفينة مملوكة لبريطانيا وكانت قد تعرضت لقصف صاروخي خلال إبحارها في مياه البحر الأحمر.

وقالت شركة "أمبري" للأمن البحري إن السفينة - التي لم يذكر اسمها - ترفع علم جزر البهاما "أصيبت بصاروخ" أثناء إبحارها جنوبا على بعد حوالي 35 ميلا بحريا قبالة الساحل الغربي لليمن. بحسب ما نقلته "ديلي ميل".