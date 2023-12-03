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الأحد 03 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط المتهم بقتل عامل بالرصاص في الوراق

أرشيفيه
أرشيفيه
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهم بقتل عامل بالرصاص بمنطقة الوراق.
كانت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، تلقت إشارة من شرطة النجدة بوجود جثة بالقرب من الطريق الدائري بالوراق، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة عامل مصاب بطلقات نارية، وبإجراء التحريات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة شخص آخر بسبب خلافات ثأر وتم ضبطه وتحرر المحضر اللازم .

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