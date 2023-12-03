رئيس «المستشفيات التعليمية» يتابع استعدادات التأمين الطبى للانتخابات الرئاسية

عقد الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، اجتماعا مع قيادات ومديري مستشفيات ومعاهد الهيئة ، وذلك فى إطار خطة الهيئة للتأمين الطبي لفعاليات الانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها داخل جمهورية مصر العربية، على مدار ٣ أيام في الفترة من ١٠ إلى ١٢ ديسمبر المقبل.

ناقش رئيس الهيئة ، درجة الاستعداد والجاهزية خلال فعاليات الانتخابات الرئاسية، والتى تشهد كثافات وتجمعات للمواطنين على الطرق، وأمام وداخل اللجان الانتخابية، في الأماكن التي حددتها اللجنة العليا للانتخابات، مما يتطلب التخطيط والاستعداد لأي طارئ.

شدد على تفعيل خطة تأمين الانتخابات الرئاسية ورفع درجة الاستعداد وزيادة الأطقم الطبية في الأقسام الحرجة والأطقم المعاونة، وتفعيل خدمات الطوارىء، للعمل على مدار الـ 24 ساعة، والتأكد من توافر الأدوية ومستلزمات الطوارئ والمتابعة المستمرة على مدار الساعة، مع مراجعة أرصدة مخازن الأزمات والكوارث، إلى جانب تأمين احتياطي من أكياس الدم ومشتقاته، مع الـتأكيد على مراجعة مخزون الأكسجين.

كما وجه رئيس الهيئة بتسهيل مهمة العاملين بالوحدات من أطقم طبية وإداريين وخاصة المغتربين منهم للإدلاء بأصواتهم دون الإخلال أو تعطيل سير العمل داخل مستشفيات ومعاهد الهيئة.

حضر الاجتماع الدكتور شريف صفوت، مدير المستشفيات التعليمية، ومديري مستشفيات ومعاهد الهيئة بالقاهرة ، وحضر مديرو المستشفيات من خارج القاهرة اللقاء عبر تطبيق زووم.

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