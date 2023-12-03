بينهم سيدتان وطفلة.. إصابة 12 في انقلاب ميكروباص بالوادي الجديد

أصيب 12 شخصا في حادث مروري، اليوم الأحد، بمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الخارجة التخصصي.

تبين انقلاب سيارة ميكروباص بمنطقة النقب بالكيلو 70 بطريق " الخارجة – أسيوط"، أسفر عن إصابة 12 شخصًا وهم : مصرية أحمد عبد اللطيف، 45عامًا، بدرية فوزي السيد حسين 40 عامًا، ياسمين أحمد عبد اللطيف، 14عامًا، عبد الخالق محمد عبد الخالق 35 عامًا، عبد الله عبدالناصر هريدي، 27 عامًا، محمد سيوفي شاكر 52 عامًا، رمضان أحمد متولي، 26 عامًا، نور ثروت فرج، 27 عامًا، مصطفى عبد الناصر هريدي، 30 عامًا، عبد السلام إبراهيم محمد، 35 عامًا، محمد أحمد محمد، 38 عامًا، محمود محمد أحمد 30 عامًا.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقلت المصابين لمستشفى الخارجة التخصصي، وجرى تقديم الرعاية الطبية للمصابين لهم وتحسنت حالتهم مع خروجهم من المستشفى فيما جرى تحويل المصاب الخامس " عبد الناصر هريدي" لمستشفى أسيوط الجامعي لاستكمال العلاج.

كما تحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما نجحت معدات الوحدة المحلية لمركز الخارجة بالتعاون مع وحدة المرور بالمركز من رفع آثار الحادث من طريق " الخارجة – أسيوط" وإعادة السيولة المرورية لطبيعتها.