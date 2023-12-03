النائبة عايدة نصيف لـ"البوابة نيوز": المشاركة في انتخابات الرئاسة الطريق نحو الإصلاح

أكدت النائبة عايدة نصيف عضو مجلس الشيوخ على أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية لدعم جهود بناء الجمهورية الجديدة القائمة على التنمية والإيجابية والتمتع بالحقوق والواجبات.

وأوضحت النائبة في تصريحات لها خاصة لـ"البوابة": بأن المشاركة في الانتخابات الرئاسية أيضا تأتي في إطار دعم جهود الدولة في ظل التحديات التي تواجهها على كل المستويات المحلية والعالمية، مؤكدة أن المشاركة هي الطريق نحو التغيير والإصلاح وبناء مجتمع ديمقراطي تسوده الحريات والعدالة والمساواة، وتكمن أهميتها في أهمية شعور المواطن بمدى تأثير صوته الانتخابي في العملية الانتخابية، فهذا التأثير، يؤكد أن المسيرة الديمقراطية تسير على نهج سليم.



واستمرت الانتخابات اليوم ليومها الثالث، وذلك للمصريين المقيميين في الخارج، وأجريت عمليات الاقتراع في 137 سفارة وقنصلية مصرية في الخارج وتستمر لمدة 3 أيام على أن تنطلق الانتخابات في داخل الوطن خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر.

ويخوض 4 مرشحين سباق الانتخابات، وهم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.



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النائبة عايدة نصيف



