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الأحد 03 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

انتخابات الرئاسة.. الأسقف العام لجنوب شرق آسيا يوجه الشكر للسفارة المصرية لاستقبالهم الجيد

الأنبا رويس
الأنبا رويس
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قال الأنبا رويس الأسقف العام للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لجنوب شرق آسيا اليوم الأحد، إنه يخدم في إندونيسيا، موجها الشكر إلى طاقم السفارة المصرية لاستقبالهم الجيد.

وأضاف الأنبا رويس، خلال تصريحات  لفضائية "إكسترانيوز"، أنه قام بالتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024  لاستكمال مسيرة العمل والتنمية، مختتمًا كلامه بـ"تحيا مصر".

تجري العملية الإنتخابية خارج مصر في 137 سفارة وقنصلية بـ121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

ويتنافس في الانتخابات 4 مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي “النجمة”، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، ورمزه “الشمس”، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، ورمزه “النخلة”، والمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، ورمزه “السلم”.

الانبا رويس الأسقف العام للكنيسة القبطية الأرثوذكسية اندونيسيا جنوب شرق آسيا