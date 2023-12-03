رئيس رأس سدر: جاهزون للانتخابات الرئاسية

طالب المحاسب علي إبراهيم حمادة رئيس مدينة رأس سدر المواطنين بضرورة المشاركة الفعالة في الإنتخابات الرئاسية المقبلة والمقرر إجراؤها أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني واستحقاق دستوري جاء ذلك في حضور محمد ذكي نائب رئيس مجلس ومحمد عطيه سكرتير المدينة .

جاء ذلك في ضوء توجيهات اللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء و علي هامش الاجتماع التنفيذي لرئيس مدينة رأس سدر مع العاملين بمجلس المدينة.

و أشار رئيس المدينة إلى أن رأس سدر بعد عدد ( ٦ ) لجان انتخابية موزعة كالآتي:

عدد (٢) لجنة انتخابية ( سيدات ) بمدرسة الشهيد سيد زكريا الابتدائية.

عدد (٢) لجنة انتخابية ( رجال ) بمدرسة رأس سدر الثانوية الصناعية العسكرية .

عدد (٢) لجنة انتخابية ( وافدين / مغتربين ) بمدرسة رأس سدر الثانوية الصناعية العسكرية .

و أكد علي حمادة، جهازية المدينة للانتخابات الرئاسية كما شدد على تذليل أي عقبات قد تواجه الناخبين و توفر جميع التيسيرات وسبل الراحة أمام الناخبين .

مشيراً إلى أن مدينة رأس سدر دائما ما تضرب اروع الأمثلة في التنظيم المتميز و المشاركة الفعالة في كافة الاستحقاقات بالتعاون مع أجهزتها التنفيذية و الأمنية و مشايخ و عواقل القبائل و أهالي المدينة و المقيمين بها متمنياً التوفيق والسداد للجميع و الظهور بمظهر مشرف.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أطلقت موقعا لتيسير عملية التصويت بالرقم القومى من خلال موقع الهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg

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