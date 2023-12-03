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الأحد 03 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

الأرشيف والمكتبة الوطنية ينفذ تجربة إخلاء وهمية بمقره بنجاح

رئيس الفريق ومراقبو
رئيس الفريق ومراقبو الطوابق في الأرشيف والمكتبة الوطنية
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نفذ الأرشيف والمكتبة الوطنية بالإمارات العربية المتحدة ، بمقره خطة “الإخلاء الوهمي” لموظفيه وزواره، وذلك بالتعاون مع فرق هيئة الدفاع المدني وشرطة أبوظبي، واستهدفت عملية الإخلاء رفع مستوى الجاهزية، وتعزيز الوعي الأمني، وتفقّد فعالية شروط السلامة والنجاة أثناء الأزمات.

وكشفت التجربة التي تمت بوقت قياسي عن الاستعداد التام، والتجاوب السريع مع حالات الطوارئ؛ إذ أبدى الجميع تجاوباً مثالياً والتزاماً تاماً بكافة المتطلبات لدى تنفيذ عملية الإخلاء.

جاءت هذه التجربة في إطار حرص الأرشيف والمكتبة الوطنية على تهيئة الموظفين والعاملين فيه على أسلوب التعامل مع حالات الطوارئ.
وتقدمت إدارة الأرشيف والمكتبة الوطنية بالشكر الجزيل لفريق الدفاع المدني الذي أشرف على عملية الإخلاء ولشرطة أبوظبي التي كانت حاضرة جميع مراحل الفعالية.
 

وتجدر الإشارة إلى أن الأرشيف والمكتبة الوطنية قد نفذ قبل بضعة أيام عملية إخلاء أخرى في مركز الحفظ والترميم التابع له، وتؤكد عمليتا الإخلاء الوهمي اللتان نفذهما الأرشيف والمكتبة الوطنية بمقره وفي مركز الحفظ والترميم الاهتمام التام بالأمن والسلامة، والذي يتجسد عبر تزويد الموظفين بالخبرات اللازمة لتعزيز فرص السلامة أثناء الكوارث والأزمات، كما يهتم الأرشيف والمكتبة الوطنية بتوعية كوادره بأساليب التصرف الصحيح في الحالات الطارئة، وهذا ما جعله يحقق نتائج طيبة في تجربتي الإخلاء الوهمي.

فريق مراقبي الإخلاء في الأرشيف والمكتبة الوطنية مع عناصر الدفاع المدني والشرطة
رئيس الفريق ومراقبو الطوابق في الأرشيف والمكتبة الوطنية متابعة دقيقة لتفاصيل الإخلاء

 

الموظفون بعد أن أخلوا المبنى تماماً
المدير العام، الجميع في نقطة التجمع بعد إخلاء المبني

 

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