غدا.. افتتاح معرض فنى بمكتبة مصر الجديدة

تفتتح مكتبة مصر الجديدة فى الساعة 4 من مساء غد الاثنين معرض للفن التشكيلى حيكت لوحاته بأنامل ذهبية لاطفال ونشء قادرون باختلاف ، والذى يأتى مواكبا لليوم العالمى لذوي الهمم.

يضم المرض 30 عمل فني متنوع الخامات والمساحات نتاج ورش العمل مع رواد وطلاب مكتبة مصر الجديدة تحت اشراف الفنان التشكيلي احمد بيرو ، تنفذ معرض قادرون مكتبة مصر الجديدة ، احدى منصات الثقافية والابداعية بالجمعية .

وقال الدكتور نبيل حلمى ، رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة ان المعرض يهدف إلى تشجيع وتنمية مواهب قادرون بأختلاف في مجالي الرسم والفن التشكيلي، وتقدير جهودهم في الرسم والتشكيل، وتشجيعهم على المشاركة في المعارض الفنية، ورفع روح المنافسة وتقدير الذات لديهم ولدى أسرهم ودعم جهود رعايتهم، وتوعية الأسر ومؤسسات أفراد المجتمع بقدرات ومواهب تلك الفئات من أصحاب الهمم في مجالي الرسم والفن التشكيلي.

و أضاف الدكتور نبيل حلمى ان المعرض يؤكد على تعزيز ثقتة قادرون بأختلاف بأنفسهم وقدراتهم من خلال مشاركاتهم في الانشطة المجتمعية و الثقافية والفنية المختلفة ، بل واشراكهم بشكل كامل في جميع جوانب الحياة والتنمية و ازالة جميع العقبات والحواجز التي تحول دون امكاناتهم .

وأوضح حلمى ، ان المعرض يضم العديد من الفنانين وهم الفنان التشكيلي محمد ابو سعده والفنان عمرو ضياء والفنان يوسف ايميل صاغوا مجموعة من الاعمال الفنية المتنوعة التى تعبر عن نفسهم حيث عبر كل فنان باأسلوبة الفني علي مدار ورشة عمل امتدت 3 اشهر .

كما بين حلمى أن المعرض يهدف الى تعزيز التواصل مع الأطفال ذوي القدرات الخاصة وتعريف المجتمع بأبرز النماذج الإيجابية منهم ، الذين تحدوا ظروفهم لينتقلوا لآفاق أكبر وأرحب من التميز وإطلاق العنان لمواهبهم لتعريف المجتمع بهم وبتميزهم .

وفى سياق متصل تنظم مكتبة مصر الجديدة في الساعة 5 مساء غد الاثنين ايضا ندوة بعنوان الاخراج السينمائي وصناعة الافلام يقدمها الفنان بلال الملاح عضو مجلس ادارة غرفة صناعة السينما ورئيس مجلس ادارة شركة هليوبوليس فيلم سكول للانتاج السينمائي، يتناول فيها العناصر الأساسية للفيلم الروائي، كاتب السيناريو والمنتج ومدير التصوير والمونتير والممثل، ويتحدث عن ضرورة الاهتمام بهذه العناصر عند صناعة أي فيلم ومعرفة كل عنصر بالعمل الذي يقوم به وكيفية الربط بينها .

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