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الأحد 03 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة طالبة بحالة تسمم فى الدقهلية بسبب حبة الغلة

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه
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أصيبت طالبة بالصف الثالث الثانوى التجارى بقرية أوليلة مركز ميت غمر محافظة الدقهلية بحالة تسمم وإعياء شديد على إثر تناولها طعام دون غسل يدها عقب قيامها باستخراج كمية من محصول القمح المخلوط بأقراص كيماوية سامة تستخدم فى حفظ الغلال"حبة الغلة" وتناولها الطعام دون غسل يدها.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى ميت غمر العام لمأمور مركز شرطة ميت غمر، بوصول "نرمين.ن.ع"، 17 عاما، طالبة بالصف الثالث الثانوي التجاري، ومقيمة قرية أوليلة دائرة المركز مصابة بحالة إعياء "إدعاء تناول مادة سامة ولا يمكن استجوابها".

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت غمر بقيادة المقدم رامي أبوشتيه، رئيس المباحث بالفحص وسؤال والدتها "سماسم.ع.ا"،45 عاما، ربة منزل ومقيمة بذات القرية قررت عقب قيام نجلتها بإستخراج محصول القمح المخلوط بأقراص كيماوية سامة تستخدم فى حفظ الغلال "حبة الغلة" تناولت الطعام دون غسل يدها مما أدى الى حدوث اصابتها ولم تتهم أحد بالتسبب فى ذلك.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 10611 إداري مركز ميت غمر والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

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