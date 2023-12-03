تعرف على آخر تطورات ملف صفقة بديل معلول في الأهلي

اتخذ مسئولو نادي الأهلي، قرارًا بتأجيل ملف التعاقد مع ظهير أيسر لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إلي نهاية الموسم الحالي، على الرغم من مطالبة الجماهير بضرورة التعاقد مع بديل للتونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق.

وقال مصدر داخل النادي إن مارسيل كولر المديرالفني للفريق، لم يخطر الأهلي بظهير أيسر لضمه في يناير المقبل لعدم توافر البديل المناسب لعلي معلول، وبناءً عليه تقرر تأجيل الملف لنهاية الموسم.

وكان المارد الأحمر حقق تعادل إيجابيا مع فريق يانج أفريكانز التنزاني في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس السبت، في تنزانيا، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

