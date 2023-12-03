مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد: تشجيع أبنائنا للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية

ترأس الأنبا تادرس، مطران محافظة بورسعيد وضواحيها، اليوم الأحد، اجتماع اللجنة المختصة التابعة لايبارشية بورسعيد والمسؤولة عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية المرتقبة خلال الشهر الجاري.

وأكد الأنبا تادرس، خلال بيان صحفي صادر عن المطرانية، أن أعضاء اللجنة المسؤولة عن الانتخابات أتفقوا جميعا انطلاقا من دور الكنيسة الوطني على تشجيع أبناء الكنيسة للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية في هذه الفترة الحاسمة والفاصلة من تاريخ البلاد للحفاظ على مكتسبات التنمية والاستقرار للبلاد والأمن والأمان.

وأشار إلى أن ايبارشية بورسعيد توفر كافة الامكانات للتشجيع على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، داعين الله أن يحفظ مصر بلدنا العزيز الغالي دوما.