شمال سيناء تحتفل باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة

احتفلت محافظة شمال سيناء باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، وحيث نظمت إدارة التربية الخاصة في مديرية التربية والتعليم الاحتفال في مجمع التربية الخاصة بمدينة العريش، تحت رعاية وبحضور اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وحمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم، وعزة كمال، مدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية.

وأكد المحافظ، أهمية رعاية ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرًا إلى اهتمام المحافظة بتلبية احتياجاتهم وتسهيل مشاركتهم في مختلف الأنشطة والفعاليات، مشيرا إلى صدور عدة قرارات حكومية لتسهيل حياة ذوي الاحتياجات الخاصة تعكس التزام الحكومة بتوفير الفرص والموارد الضرورية لتمكينهم، حيث تهدف هذه القرارات إلى تحقيق المساواة في الفرص والوصول إلى الخدمات والتعليم والعمل دون أي تمييز.