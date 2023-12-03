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الأحد 03 ديسمبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

شمال سيناء تحتفل باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة

شمال سيناء تحتفل
شمال سيناء تحتفل باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة
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احتفلت محافظة شمال سيناء باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، وحيث نظمت إدارة التربية الخاصة في مديرية التربية والتعليم الاحتفال في مجمع التربية الخاصة بمدينة العريش، تحت رعاية وبحضور اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وحمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم، وعزة كمال، مدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية.

وأكد المحافظ، أهمية رعاية ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرًا إلى اهتمام المحافظة بتلبية احتياجاتهم وتسهيل مشاركتهم في مختلف الأنشطة والفعاليات، مشيرا إلى صدور عدة قرارات حكومية لتسهيل حياة ذوي الاحتياجات الخاصة تعكس التزام الحكومة بتوفير الفرص والموارد الضرورية لتمكينهم، حيث تهدف هذه القرارات إلى تحقيق المساواة في الفرص والوصول إلى الخدمات والتعليم والعمل دون أي تمييز.

إدارة التربية الخاصة التربية الخاصة اللواء محمد عبدالفضيل شوشه محافظ شمال سيناء اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة عزة كمال مدير ادارة التربية الخاصة محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وكيل وزارة التربية والتعليم