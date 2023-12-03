الأنفوشي للموسيقى العربية تحيي حفلا لأغاني الزمن الجميل

شهد قصر ثقافة الأنفوشي حفلا فنيا بعنوان "الحب والشجن"، ضمن البرنامج الفني المعد من قِبل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، خلال شهر ديسمبر الجاري.

أحيت الحفل فرقة الأنفوشي للموسيقى العربية بقيادة المايسترو هيثم مدحت بسيوني، تضمن الجزء الأول منه باقة متميزة من الأغنيات الطربية الرومانسية التي تفاعل معها الجمهور، منها أول مرة تحب، قلبي ليك ميال، أنت واحشني، الحب كله، ليالي الأنس، إلى جانب عزف موسيقى أغنية "ليلة حب" لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، والتي تغنت بها كوكب الشرق أم كلثوم.

أما في الجزء الثاني أطربت الفرقة الحضور بعدد من أغاني الشجن منها صافيني مرة، قوم اتحدى، بلاش عتاب، يا أنا يا أنا، سألوني الناس، وأنا والعذاب وهواك.

أقيم الحفل بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان، واختتمت فعالياته بميدلي للفنانة الراحلة شادية، وآخر للموسيقار بليغ حمدي، وسط تفاعل الجمهور داخل قاعة المسرح التي رفعت شعار كامل العدد.

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