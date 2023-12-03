جريزمان وموراتا يقودان التشكيل المتوقع لأتليكو مدريد فى قمة برشلونة

تتجه انظار عشاق الساحرة المستديرة ، فى تمام العاشرة من مساء اليوم الأحد، نحو ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي"، لمتابعة القمة المرتقبة بين برشلونة، الذى يستضيف نظيره أتلتيكو مدريد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 15 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.

ويسعى فريق أتلتيكو مدريد لتحقيق الآنتصار والظفر بالثلاث نقاط، من أجل الاقتراب من قمة ترتيب "الليجا"، التى يتربع عليها ريال مدريد، وفض الشراكة مع برشلونة صاحب الأرض والجمهور.

وجاء التشكيل المتوقع لفريق أتلتيكو مدريد كالتالى:

حراسة المرمى: أوبلاك

خط الدفاع: لينو - خيمينيز - هيرموسو - فيتسيل - مولينو

خط الوسط: ساؤول - كوكي - دي باول

خط الهجوم: جريزمان - موراتا.

ويحتل فريق برشلونة المركز الرابع برصيد 31 نقطة، بينما يقع فريق أتلتيكو فى المركز الثالث بنفس عدد نقاط الفريق الكتالونى.

