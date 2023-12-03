"أسترازينيكا": حريصون على تطبيق جميع الممارسات البيئية المستدامة في مجال الصحة

أكدت بيلين إنسيسو، نائبة الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة (أسترازينيكا) العالمية لصناعة اللقاحات والأدوية، أن الشركة حريصة على تطبيق جميع الممارسات البيئية المستدامة في مجال الصحة.

وقالت إنسيسو ـ في تصريح خاص لقناة (سكاي نيوز)، اليوم الأحد ـ إن "هناك مسئولية شمولية لتقليل الانبعاثات وهناك التزام بالعمل على اتجاه البيئة المستدامة"، مضيفة أنه "في حال لم تأخذ المبادرات لمواجهة أزمة المناخ فسوف تزداد في المستقبل".

وأضافت أن (أسترازينيكا) تعمل مع القطاعات المختلفة لتسريع وتيرة هذه التدابير حول العالم، مشيرة إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تواجه تحديات مناخية كبيرة سواء في ارتفاع درجات الحرارة أو ندرة وشح المياه.

وأشارت إنسيسو، إلى أن الشركة ستتواصل مع القادة حول العالم خلال قمة دبي للمناخ (كوب 28) لإيجاد أسواق للمبادرة الخاصة بالبيئة المستدامة بمجال الصحة ومحاولة تطبيقها حول العالم من خلال شراكات بين القطاعين الخاص والعام.