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الأحد 03 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ميلان يطارد صدارة الدوري الإيطالي بالفوز على فروزينوني

ميلان وفروزينوني
ميلان وفروزينوني
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واصل فريق ميلان صحوته في الدوري الإيطالي، وحقق فوزًا مهمًا على ضيفه فروزينوني بنتيجة 3-1، مساء السبت، على ملعب "سان سيرو"، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من المسابقة.
سيطر ميلان على مجريات المباراة منذ البداية، وتمكن من تسجيل هدف التقدم عن طريق المهاجم الصربي لوكا يوفيتش في الدقيقة 43.

وواصل ميلان ضغطه في الشوط الثاني، وتمكن من تسجيل الهدف الثاني عن طريق الجناح الأمريكي كريستيان بوليسيتش في الدقيقة 50.

وأضاف ميلان الهدف الثالث عن طريق المدافع الإنجليزي فيكايو توموري في الدقيقة 74، وفي الدقيقة 82، سجل فروزينوني هدفًا شرفيًا عن طريق المهاجم الإيطالي ماركو بريشيانيني.
بهذا الفوز، يواصل ميلان تألقه في الدوري الإيطالي، ويحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 29 نقطة، بفارق 4 نقاط عن إنتر ميلان المتصدر.
 

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