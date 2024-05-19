وزير الاتصالات: مبادرة لتدريب 1000 شاب من الجامعات على مهارات الأمن السيبراني

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن قمة مصر الدولية للتحول الرقمي و الامن السيبراني هي منصة لتبادل الخبرات حول صناعة مراكز البيانات والأمن السيبراني بين الخبراء من دول العالم .

وكشف الوزير خلال افتتاح القمة عن اعتزام الوزارة اعداد جيل من المهارات السيبرانية من خلال اعداد مناهج عملية لطلبة الجامعات مرتبطة باحتياجات السوق في هذا المجال الهام .

واوضح الوزير أن المبادرة تستهدف المبادرة توفير ١٠٠٠ متخصص في مجال الامن السيبراني سنويا لتلبية احتياجات السوق المتكاملة في هذا القطاع .

واشار الي ان الدولة تتوسع في عمليات التحول الرقمي التي تتمحور حول التيسير علي المواطن في الخصول علي الخدمات الرقمية وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال.

واشار الي اطلاق منصة مصر الرقمية لتوفير الوقت والجهد للمواطن وتضم نحو ١٧٠ خدمة حتي الان

وتابع : أطلقت الوزارة عدد من مبادرات بناء القدرات في تخصصات متعددة منها تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي مشيرا الي ان موازنة التدريب بلغت نحو مليار و ٧٠٠ مليون جنيه لتدريب نحو ٤٠٠ الف شاب وفتاة .

واشار الوزير خلال افتتاح قمة مصر الدولية الي العمل علي تطوير البنية التحتية الرقمية وتطوير التشريع المحكم.

واشار الي إصدار قانون حماية البيانات و هناك قانون جديد عن تبادل وتصنيف البيانات جاري ابعمل عليه .

واشار الي ان التكلفة العالمية للهجمات السيبرانية بلغت نحو ٨.٤ ترليون دولار و من المتوقع أن تصل لنحو ٢٠ ترليون دولار عام ٢٠٢٦ .

وقال إن مصر تعمل علي المواجهة و تستحوذ علي المركز ٢٣ في مؤشر الأمن السيبراني

كما اشار الي اطلاق الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني ٢٠٢٧ لمواجهة وتعزيز قدراتنا ضد الهجمات الإلكترونية.

ودعا الي ضرورة الابتكار و تعزيز القدرات الرقمية مشيرا الي ان الاستراتيجية تعتمد علي استغلال القدرات والاستفادة من الخبرات الدولية .

وقال إن الاستراتيجية تشمل بناء و تشجيع بناء دفاعات سيبرانية قوية موضحا أن الهجمات السيبرانية تؤدي الي الأضرار بالاقتصاد وأن هناك وعي كامل بأنه لا يوجد نظام لا يمكن أن يتعرض لهجمة الكترونية