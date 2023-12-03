ads
الأحد 03 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تقارير تكشف خطط ليفربول تجاه التعاقد مع مبابي

كيليان مبابي
كيليان مبابي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي ليفربول الإنجليزي لن يتحرك للظفر بخدمات النجم الفرنسي كيليان مبابي في موسم الانتقالات الصيفية المقبل.

وأوضحت التقارير أن إدارة ليفربول ليست لديها أي خطط، في الوقت الحالي، للتحرك ناحية ضم مبابي بمجرد انتهاء الموسم الحالي.

وأكدت أن هذا القرار جاء بسبب عدة عوامل، منها ارتفاع تكلفة الصفقة، ورغبة ليفربول في التركيز على تدعيم مراكز أخرى في الفريق، مثل خط الدفاع.

وبذلك، يظل ريال مدريد هو الوجهة الأقرب للظفر بخدمات مبابي، ما لم يوقع في النهاية على عقد جديد مع باريس سان جيرمان، مثلما حدث قبل ذلك.
 

ليفربول كيليان مبابي باريس سان جيرمان