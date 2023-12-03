تقارير تكشف خطط ليفربول تجاه التعاقد مع مبابي

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي ليفربول الإنجليزي لن يتحرك للظفر بخدمات النجم الفرنسي كيليان مبابي في موسم الانتقالات الصيفية المقبل.

وأوضحت التقارير أن إدارة ليفربول ليست لديها أي خطط، في الوقت الحالي، للتحرك ناحية ضم مبابي بمجرد انتهاء الموسم الحالي.

وأكدت أن هذا القرار جاء بسبب عدة عوامل، منها ارتفاع تكلفة الصفقة، ورغبة ليفربول في التركيز على تدعيم مراكز أخرى في الفريق، مثل خط الدفاع.

وبذلك، يظل ريال مدريد هو الوجهة الأقرب للظفر بخدمات مبابي، ما لم يوقع في النهاية على عقد جديد مع باريس سان جيرمان، مثلما حدث قبل ذلك.

