مناظرة النيابة لقتيل الوايلى: جروح قطعية بالجسد ونزيف دموى

فتحت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، تحقيقات موسعة في واقعة مقتل شاب على يد مُسن، بسبب خلافات الجيرة. وانتهت النيابة من إجراء مناظرة جثمان القتيل، حيث تبين أنها لشاب في العقد الثانى من العمر، مصاب بجروح طعنية بأماكن متفرقة من الجسد، أدت إلى تهتكات في الأعضاء الداخلية ونزيف حاد تسبب في الوفاة.

أمرت النيابة بتشريح جثة المتوفي، بمعرفة الطب الشرعى، وإعداد تقرير حول سبب الوفاة وكيفية حدوثها، كما أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة، واستدعاء شهود العيان.

,أقدم مسن على قتل جاره الشاب طعنا فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بينهما بمنطقة الوايلى .

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة بوجود قتيل بأحد شوارع منطقة العباسية بدائرة قسم شرطة الوايلى ، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة شاب عمره 20 سنة مصاب بعدة طعنات ، وبإجراء التحريات تبين ان وراء ارتكاب الواقعة جاره المسن بسبب خلافات الجيرة، وألقى القبض على المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة .



