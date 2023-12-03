اليوم.. فيوتشر يحل ضيفًا على الهلال الليبي في الكونفيدرالية الأفريقية

يحل فريق فيوتشر، مساء اليوم الأحد، ضيفًا على فريق الهلال الليبي، على ملعب شهداء بنينا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكان فيوتشر قد حقق الفوز في الجولة الأولي على حساب سوبر سبورت بهدف نظيف، بينما خسر الهلال الليبي أمام اتحاد العاصمة بنتيجة 2-0 ضمن مباريات نفس الجولة.

ووفقا للاجتماع الفني قبل المباراة، من المقرر أن يرتدي في لقاء اليوم فريق فيوتشر الطقم الأحمر كاملًا فيما يرتدي الحارس الطقم الأخضر كاملًا، بينما يرتدي فريق الهلال الليبي الطقم الأزرق كاملًا فيما يرتدي حارس المرمى الطقم البرتقالي كاملًا.

وتضم قائمة فيوتشر لقاء الهلال الليبي اليوم، كل من: محمود جنش، أحمد يحيى، محمد طارق، باسم علي، محمد عبد السلام، علي الفيل، عمر كمال، محمد ربيعة، محمد فاروق، غنام محمد، محمد نصير، محمد صادق، عمر محمد، باباتوندي بيلو، عبد الكبير الوادي، كاجالي درامي، علي زعزع، هشام عادل، أحمد عاطف، أيمن الصفاقسي، مروان محسن، عمر السعيد.